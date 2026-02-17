ВС России выпустили ракеты по объектам в Одессе

ВС России массированно атаковали объекты на территории Украины, над Николаевым заметили ракеты. Об этом в своем телеграм-канале заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Местное ПВО благоразумно молчит, от греха подальше», — подчеркнул он.

По его словам, выпущенные российскими войсками ракеты летят с востока и с юга. Над Украиной также пролетели несколько десятков беспилотников.

Позже Лебедев уточнил, что прилеты зафиксировали в Одессе.

Ранее командование ВСУ вывело из Сумской области «полк смерти» — подразделение 225-го отдельного штурмового полка. Воинское формирование понесло огромные потери.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские военные блокировали полк, а затем почти его ликвидировали. Оставшиеся боевики не в состоянии выполнять боевые задачи, добавил он.