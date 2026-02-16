Из Сумской области вывели подразделение ВСУ так называемого «полка смерти», оно понесло большие потери на поле боя. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

До этого он рассказал, что подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, получившего в прессе название «полк смерти», сначала заблокировали, а потом почти полностью ликвидировали силы «Ахмата» вместе с 15-м танковым полком группировки войск «Север»

«Батальон 225-го полка, который был изолирован [в Сумской области], понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что оставшиеся солдаты в батальоне не способны выполнять боевые задачи, поэтому их вывели для перераспределения.

Ранее стало известно, что украинские командиры пытаются создать иллюзию успеха ВСУ на Сумском направлении. Для этого они распространяют постановочные видео в Сети и публикуют фейковые новости.