ВС России вошли в Гуляйполе

Депутат Безуглая: ВС России уже зашли в Гуляйполе в Запорожье

Российские войска вошли в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале .

«А тем временем россияне уже в Гуляйполе», — написала парламентарий.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подтвердил, что ВС России находятся в городе.

«Пока на окраинах. Но это пока. Родина Нестора Махно достаточно скоро вернется в состав России», — подчеркнул он в Telegram-канале.

После освобождения села Затишье в Запорожской области российские штурмовые группы вплотную вышли к Гуляйполю. Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что военные готовятся освободить его от оккупации ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Васюковка в ДНР. Противник лишился более 230 военнослужащих и танка.