Минобороны сообщило об освобождении Васюковки в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Васюковка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Село освободили подразделения Южной группировки войск. В зоне их ответственности противник лишился более 230 военнослужащих и танка.

Кроме того, ВС России поразили склады и пункты управления БПЛА, спутниковой связи и объекты энергетики Украины, которые используют в военных целях. Удары по ним в рамках оперативно-тактической операции наносили ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение <…> пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — добавили в ведомстве.

На днях подразделения группировки войск «Юг» заняли Иванополье в ДНР. Об установлении контроля над населенным пунктом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.