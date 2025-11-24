В результате освобождения села Затишья в Запорожской области российские штурмовые подразделения смогли вплотную выйти к городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <…> городу Гуляйполе, готовясь освободить его от оккупации ВСУ», — отметил собеседник журналистов.

Пресс-служба Минобороны россии сообщила об освобождении Затишья военными подразделениями группировки войск «Восток» сегодня днем.

Также источник ТАСС заявил, что украинская армия потеряла в Затишье свыше двух рот живой силы и 20 единиц боевой техники.

Ранее ВС России освободили села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. За сутки там поразили две штурмовые бригады и три штурмовых полка ВСУ. Также российские бойцы взяли под контроль село Петровское в ДНР.