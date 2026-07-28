ВС России вбили клин в оборону ВСУ на Дружковском направлении

После освобождения Торского в ДНР российские вооруженные силы на три километра вклинились в оборону ВСУ на Дружковском направлении. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил в беседе с ТАСС .

Марочко отметил, что продвижение российских подразделений создало дополнительные трудности для оперативно тактической работы украинских сил на этом участке. ВС России заняли более выгодное для себя положение.

«С освобождением населенного пункта Торское наши военнослужащие вбили трехкилометровый клин в оборону противника на Дружковском направлении», — сказал военный эксперт.

Контроль над Торским бойцы группировки войск «Центр» установили 27 июля. В тот же день военнослужащие группировки «Восток» освободили село Коммунаровка в Днепропетровской области.