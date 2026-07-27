ВС России освободили Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Торское в Донецкой Народной Республике и селом Коммунаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Коммунаровка освободили военные группировки войск «Восток», а Торское — бойцы «Центра».

Ранее российская армия атаковала с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования предприятия военной промышленности Украины. Целями стали объекты в Киеве и Одесской области.

В украинской столице под удар попало в том числе предприятие «Смарт Интеллиджент Систем», на котором производили БПЛА различных модификаций и комплектующие к ним.