«Разбежались по кустам». Подполье сообщило об атаке ВС России по ВСУ в Херсоне

Российские военные уничтожили большое подразделение ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Российские войска ударили по украинским позициям в Камышанах новейшими реактивными корректируемыми авиабомбами.

«Накрыли большое подразделение ВСУ. 200-250 бойцов примерно», — уточнил подпольщик.

По его словам, утром узнают, кто из украинских боевиков погиб или был ранен, а также сколько их разбежалось по кустам. Подразделение ВСУ планировало атаку через Днепр.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что армия России взяла под контроль промышленные районы Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки на островах в низовьях реки.