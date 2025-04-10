CNN: наступательные действия ВС России активизировались по всему фронту

Армия России усилила наступательные действия по всей линии фронта. Об этом телеканалу CNN рассказали украинские военные.

«Русские не останавливаются», — сказал боец ВСУ с позывным Мучной.

По его словам, активизировалось наступление ВС России на Красноармейском направлении, оно может развиваться в сторону поселка Новопавловка с выходом в Днепропетровскую область.

Украинские военные выразили опасения насчет возможного окружения подразделений ВСУ на одном из участков фронта.

Ранее российские бойцы уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов, расположенный в городе Шостка в Сумской области. На это французской прессе пожаловался офицер ВСУ Антон Сербин.