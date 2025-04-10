ВС России усилили наступление по всей линии фронта
CNN: наступательные действия ВС России активизировались по всему фронту
Армия России усилила наступательные действия по всей линии фронта. Об этом телеканалу CNN рассказали украинские военные.
«Русские не останавливаются», — сказал боец ВСУ с позывным Мучной.
По его словам, активизировалось наступление ВС России на Красноармейском направлении, оно может развиваться в сторону поселка Новопавловка с выходом в Днепропетровскую область.
Украинские военные выразили опасения насчет возможного окружения подразделений ВСУ на одном из участков фронта.
Ранее российские бойцы уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов, расположенный в городе Шостка в Сумской области. На это французской прессе пожаловался офицер ВСУ Антон Сербин.