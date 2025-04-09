В ВСУ пожаловались на уничтожение главного завода Украины по выпуску снарядов

Вооруженные силы России уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. Он находился в городе Шостка в Сумской области, сообщил газете Le Monde украинский офицер Антон Сербин.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сказал он.
Город Шостка считается главным промышленным центром Украины по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Российские военнослужащие неоднократно устраивали атаки на местные заводы «Звезда» и «Импульс», где занимаются созданием пороха и детонаторов.
Ранее ВС России поразили военный аэродром, цеха производства, места запуска беспилотников и склады боеприпасов украинских боевиков. Под удар попали скопления живой силы в 147 районах.
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