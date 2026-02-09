ВС России уничтожили вертолет Ми-24 авиабригады «Херсон»

Армия России уничтожила боевой вертолет Ми-24, который использовала 11-я бригада армейской авиации ВСУ. Об этом сообщила авиабригада «Херсон» в соцсетях.

В подразделении уточнили, что вертолет выполнял боевую задачу и не вернулся.

«Экипаж вертолета Ми-24 11-й бригады армейской авиации ВСУ погиб при выполнении боевой задачи», — написали авторы публикации.

Других подробностей о месте и обстоятельствах произошедшего в заявлении не привели. Также неизвестен состав экипажа и характер задачи, которую он выполнял.

Ранее ВС России зоне СВО на второй линии обороны разгромили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из 10 человек. В ее составе были американские, британские и польские наемники.