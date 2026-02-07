В зоне СВО на второй линии обороны разгромили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из 10 человек. В ее составе были американские, британские и польские наемники, рассказал РИА «Новости» ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным Святой.

«Не только американцы, там же и поляки были, и даже были британцы, пара человек… У американца нашли документы, у британца — флаг Великобритании был обнаружен и иностранные тоже документы», — рассказал он.

У поляков сняли шевроны. При себе у них были документы и личные жетоны. Численность группы была небольшой, девять или 10 человек.

Российские военные обнаружили и нейтрализовали группу иностранных диверсантов на второй линии обороны. Те пытались перерезать логистические пути и заминировать территорию.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на передовой становится для украинской армии все тяжелее. Беспилотники создали «зону смерти», где украинские военные — под особой угрозой.