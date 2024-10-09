ВС России уничтожили в Днепропетровской области пусковую установку ЗРК Patriot

Российские военные вывели из строя пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» показало Минобороны .

Расчет атаковал позицию дивизиона Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пашена Балка. Ракетные удары вывели из строя пусковую установку ЗРК Patriot, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и кабину боевого управления AN/MSQ-104. Еще одна пусковая получила повреждения.

США передали Украине первые ЗРК Patriot в 2023 году. Впоследствии американскими комплексами поделилась Германия. Посол Украины в Штатах Оксана Маркарова допустила, что на территории страны откроется собственное производство этих систем ПВО.

С начала спецоперации российские войска уничтожили десятки принадлежавших украинцам ЗРК Patriot, сообщили «Известия». Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада еще 25 батарей этих комплексов, или 25% всех имеющихся в мире.