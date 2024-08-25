Российские военные ударили по украинскому военному объекту в Сумах. Ракеты поразили склад с боеприпасами, заявил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он уточнил, что на складе ВСУ хранили ракеты, в том числе предназначающиеся для систем противовоздушной обороны. По словам подпольщика, двойной удар зафиксировали в районе промзоны на Линейной улице.

Информацию о повреждении объектов в Сумах подтвердила областная администрация. Перед этим пресса сообщала о взрывах в городе.

Ранее ВС России атаковали в зоне проведения СВО пункт временной дислокации иностранных наемников. Авиация и артиллерия ликвидировали солдат ВСУ, а также поразили технику в 147 районах. С помощью средств ПВО российские бойцы нейтрализовали восемь ракет HIMARS американского производства и 41 беспилотник.