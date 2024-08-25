По инфраструктурным объектам в Сумах нанесли удары

Администрация Сумской области заявила об ударах по объектам инфраструктуры

Фото: Unsplash

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Сумах. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня, 24 августа, нанесен авиационный удар по инфраструктуре областного центра», — написали в публикации властей.

До этого украинские журналисты сообщили о серии взрывов в Сумах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Сумской области, рядом с границей России. Он произнес речь в честь Дня независимости страны, в которой пригрозил, что РФ якобы «получит горе у себя дома, с процентами». Также в обращении политик оскорбил своего российского коллегу Владимира Путина.

Кроме того, 22 августа стало известно, что Зеленский посетил несколько районов Сумской области. Там он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского в ходе совещания. В рамках их встречи обсуждали оперативную обстановку на поле боя и вопросы обороны.

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