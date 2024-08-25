Пункт дислокации иностранных наемников ВСУ разгромили в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в зоне спецоперации ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что помимо иностранных военных российская авиация и артиллерия уничтожили солдат и боевую технику противника в 147 районах. Для ударов также применяли беспилотники.

В ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны сбили восемь американских реактивных снарядов HIMARS и 41 БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что в общей сложности с начала боев под Курском ВСУ лишилась более 5800 военных. Также российские бойцы уничтожили сотни бронемашин и прочей вражеской техники.

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