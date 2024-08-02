Двое мужчин пострадали при налете дронов ВСУ на Шебекино и Ржевку

Вооруженные силы Украины дронами атаковали жилой сектор Шебекинского городского округа. Двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из них госпитализировали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале .

В Шебекине дроном-камикадзе ударили по многоквартирному дому. Один мужчина получил осколочное ранение бедра. Гладков сообщил, что скорая помощь увезла его в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Другой беспилотник пробил кровлю и повредил окна частного дома в селе Ржевка. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения лица и, по информации губернатора, отказался от госпитализации.

Гладков сообщил, что третьим дроном в Ржевке атаковали еще один дом и гараж. Из-за детонации в гараже произошел пожар. Губернатор заявил, что огонь уже потушили.

Ночью над российской территорией сбили шесть беспилотников. Из них четыре обнаружили в Краснодарским крае, два — в Курской области.