Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожил заглубленный штаб и пункт временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны .

По данным ведомства, артиллеристы 46‑й артиллерийской бригады большой мощности по полученным координатам целей сразу выдвинулись на огневую позицию, развернули комплекс и серией выстрелов поразили выявленные объекты противника.

Военнослужащие группировки пояснили, что «Тюльпан» стал для ВСУ одним из самых «нелюбимых» средств поражения: мощный боеприпас калибра 240 миллиметров эффективно разрушал заглубленные укрытия, поражал живую силу, технику, вооружение и инфраструктуру противника.

Ранее на Красноармейском направлении расчет самоходного миномета «Тюльпан» снес опорный пункт ВСУ. В ЛНР танкисты «Запада» разгромили замаскированные позиции, опорные пункты и скопления украинских подразделений.