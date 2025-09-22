Огненная феерия на Украине: горят заводы, нефтебазы и техника. Итоги СВО за неделю

На этой неделе Украина в очередной раз ощутила всю мощь российской армии — горели заводы, логистические узлы и нефтебазы. Самый массированный удар нанесли в ночь на субботу — предприятия украинского ВПК вспыхивали один за другим по всей стране. Что еще произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Ключевой удар в ночь на субботу: Украина потонула в огне В ночь на 20 сентября на Украине случился «армагеддон» — более 40 ракет и почти 600 беспилотников обрушились на военную инфраструктуру. Данные предоставил президент страны Владимир Зеленский, российское Минобороны никак не комментирует количество использованных для удара вооружений. Под удар российских ракет попали предприятия, так или иначе связанные с военной тематикой — разработчики ракетных комплексов, беспилотников и из составляющих, заводы по изготовлению деталей и запчастей к танкам, БПЛА, барражирующих боеприпасов и другого вооружения.

Фото: РИА «Новости»

Субботний ночной обстрел нанес урон предприятиям в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях: «Южмаш» (производство снарядов, двигателей, модернизация РСЗО, изготовление запчастей);

«Полимермаш» (переделка старой западной военной техники под нужды ВСУ);

НПО «ДенпроПресс» (производство броневых заготовок и деталей для танковой промышленности);

«Первая литейная»;

«Агросоюз»;

«ЭлКор» (электротехническая корпорация);

«Хартрон» (ключевой разработчик систем управления и наведения для ракетной, авиационной и космической техники);

предприятие по разработке ракетных комплексов «Сапсан»;

заводы по производству ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники.

Фото: РИА «Новости»

Шесть сел и одно лесничество: Украина потеряла контроль, Россия водрузила свой флаг За неделю российские войска освободили как минимум шесть населенных пунктов, а также Серебрянское лесничество, за которое шли бои с 2022 года. Украинских боевиков не спасла колючая проволока, которой они обмотали на несколько километров свои оборонительные пункты. Саперам предстоит разминировать лес, в котором ВСУ оставили «сюрпризы». За неделю под контроль ВС РФ перешли населенные пункты: Ольговское и Новоивановка в Запорожской области;

Григорьевка и Муравка в ДНР;

Новопетровское и Березовое в Днепропетровской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Вооруженные силы России с ходу вошли в Ямполь в ДНР, уничтожили фортификационные сооружения ВСУ. После прорыва военные начали закрепляться на улицах Мичурина и Партизанская. Российские войска во время движения в сторону Ямполя в ДНР взяли под полный контроль два километра административной границы ЛНР. Также под контролем российских частей находятся еще два участка на территории Луганской Народной Республики в районах населенных пунктов Новогригоровка и Петровское.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Результат работы беспилотников на неделе Горели нефтебазы и базы боевиков В субботу «Герани» нанесли удар по нефтебазе в Чернигове. Попали в резервуары, небо заволокло черным дымом. С этой базы происходили поставки топлива частям ВСУ в Сумской области. Беспилотники также подпортили транспортную инфраструктуру Чернигова, которую украинские боевики использовали в военных целях. В Николаевской области сгорел склад с боеприпасами и база ВСУ. Подпольщики сообщили, что «земля качнулась» от прилета по позициям ВСУ. Погибших вывозили на грузовиках, предположительно, около 50 боевиков.

Фото: РИА «Новости»

В четверг и пятницу в Киеве были беспокойные ночи, гудели сирены воздушной тревоги. В ночь на 19 сентября в украинской столице прогремела серия взрывов. Местные паблики насчитали около 30 дронов в небе над Украиной. «Герани» отработали по Василькову и другим населенным пунктам Киевской области. Целью стала военная инфраструктура ВСУ, прилет пришелся по местному логистическому центру, в Василькове загорелась нефтебаза. Сирены гудели и в других регионах Украины: Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Фото: РИА «Новости»

На неделе прогремели взрывы на заводе «Оризон» в Черкасской области. На предприятии изготавливали радиотехническое оборудование, средства для контроля беспилотников и ракетных систем наведения. Под ударом оказался тепловозоремонтный завод и авиабаза в Полтавской области, а также Крапивницкая ТЭЦ. В ДНР российские военные уничтожили склады и инфраструктуру связистов ВСУ в Доброполье и пригороде Славянска. Связью заведовали иностранные наемники, предположительно, немцы. До прилета технические средства на складе выглядели новыми и «на вид очень дорогими». На Украине два дня наблюдались масштабные задержки поездов из-за ударов ВС России по ключевым железнодорожным узлам. Наибольшие задержки у поездов из Польши — им приходится смещать график более чем на шесть часов.

Фото: РИА «Новости»

Дроны объявили охоту на технику Операторы FPV-дронов на Рубцовском направлении вычислили и уничтожили бронемашину «Гюрза» азербайджанского производства, техника сгорела дотла. На Сумском направлении спецназ «Анвар» уничтожил раритетный шведский танк Stridsvagn 103. Техника считается устаревшей и на родине стоит в музее. Боевики ВСУ не успели отреагировать на удар беспилотника. В ночь на 19 сентября российские дроноводы 51-армии ЮВО разгромили опорники ВСУ, а также уничтожили автомобильную технику и живую силу противника.

Фото: РИА «Новости»

В населенном пункте Прогресс в Черниговской области «Искандеры» уничтожили позицию зенитного комплекса С-300 ВСУ. На этом месте произошла вторичная детонация и разгорелся пожар. Также российские войска ликвидировали радиолокационную станцию РПН, две пусковые установки, кабину боевого управления и два автомобиля. На подступах к Красноармейску российские операторы дронов подорвали опорник противника в лесополосе, а также уничтожили пункты управления БПЛА, антенны и ретрансляторы противника. В Днепропетровской области российские дроноводы поразили тяжелые гексакоптеры противника в воздухе. На этой неделе в небе в зоне СВО заметили новый тип БПЛА — дроны-бомбардировщики «Кащей», в пику украинским тяжелым беспилотникам «Баба Яга». «Кощей» может нести до шести зарядов, а также доставлять грузы и атаковать противника.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Теряют батальоны, прячутся от дронов и пьют мочу: как изменилась тактика ВСУ Опорники в хлам, солдаты в кусты Боевики ВСУ стали прятаться от российских дронов, даже не пытаясь их сбить. Боятся привлечь внимание и «задвухсотиться». Об этом рассказал командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным Вохан. Такую ситуацию наблюдают на Запорожском направлении. В Харьковской области за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери личного состава и практически утратил боеспособность, 57-я мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

На Краснолиманском направлении украинское командование перебросило наемников на сватовско-кременской участок фронта. Украинские боевики пытались провести контратаку в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. На Красноармейском направлении расчет самоходного миномета «Тюльпан» снес с лица земли очередной опорник ВСУ. В ЛНР танкисты «Запада» разгромили замаскированные позиции, опорные пункты и скопления живой силы украинских подразделений. Пилоты вертолета Ка-52м группировки «Север» поразили живую силу и бронированную технику ВСУ, после чего благополучно вернулись на базу вылета.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На Запорожском направлении десантники разрушили логистику ВСУ и блокировали снабжение подразделения ГУР Украины, оставив их без продовольствия и воды. Разведчики были вынуждены пить свою мочу, рассказал российский спецназовец с позывным Викинг. «Баба Яга» не помогла На правом берегу Днепра российские бойцы накрыли четырех диверсантов ВСУ, которые пытались переправиться на другой берег. Группировка имела при себе тяжелый гексакоптер «Баба Яга», но его тоже уничтожили военные ВС РФ. В среду украинская ДРГ пыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Их передвижения засекли, группу из трех человек ликвидировали.