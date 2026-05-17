Силы ЧФ уничтожили 6 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за сутки

Российские военные за сутки уничтожили в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны ликвидировали управляемую ракету «Нептун-МД», 1045 беспилотников, крылатую ракету «Фламинго» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и восемь управляемых авиационных бомб.

Ранее стало известно, что на Сумском направлении боевики ВСУ понесли огромные потери. Киевское командование отправило в регион боевиков 130-го отдельного разведывательного батальона, 10-й горно-штурмовой бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады. ВС России выполняют задачу по созданию буферной зоны.