ПВО за сутки сбила 1054 беспилотника

ПВО за сутки сбила 1054 БПЛА самолетного типа
Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1045 беспилотников, крылатую ракету «Фламинго» и управляемую ракету «Нептун-МД» ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности „Нептун-МД“, крылатую ракету большой дальности „Фламинго“ и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Утром 17 мая Минобороны сообщало, что военные в течение прошлой ночи перехватили 556 украинских БПЛА. В Московской области жертвами ударов БПЛА стали три человека, информировал губернатор Андрей Воробьев. На местах ЧП работают представители администраций, полиция, пожарные и спасатели. Силы ПВО эффективно отражают массированную атаку.