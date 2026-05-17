ВСУ понесли огромные потери на Сумском направлении
РИА «Новости»: ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении
Боевики ВСУ на Сумском направлении понесли большие потери. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«Анализ публикаций и некрологов украинских волонтеров показал, что командование ВСУ из-за колоссальных потерь в Сумской области вынуждено перебрасывать на участок отдельные „элитные“ подразделения», — сообщил он.
По его информации, что в область киевское командование отправило 10-ю горно-штурмовую бригаду, 130-й отдельный разведывательный батальон и 95-ю десантно-штурмовую бригаду.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что армия успешно решает поставленную задачу по созданию буферной зоны безопасности у границы с Сумской областью.
Ранее бойцы группировки войск «Север» поразили цели ВСУ при расширении буферной зоны под Сумами.