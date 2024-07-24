ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ

МО: российские войска уничтожили пункт управления и склад дронов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные также ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

«Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские средства противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты «Точка-У», две авиабомбы Hammer, снаряд системы залпового огня HIMARS, а также более 60 беспилотников.

Ранее ВС России освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Под контроль подразделений «Южной» группировки войск перешло село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике.

Также российские войска подорвали установку HIMARS и склад с 400 тоннами снарядов ВСУ. Под удары российской армии попали цеха украинских военных заводов и скопления живой силы и техники в 133 районах.

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