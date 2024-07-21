Минобороны заявило об ударе по установке HIMARS и складу с 400 т снарядов ВСУ

Украинские боевики за минувшие сутки потеряли установку реактивной системы залпового огня HIMARS и крупный склад, на котором хранилось около 400 тонн снарядов. Удары по целям нанесли действующие в зоне спецоперации группировки войск Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что под удары также попали цеха украинских военных заводов и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили

две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 40 беспилотников.

За минувшие сутки группировка войск «Запад» в ходе успешного наступления освободила село Розовка в Луганской Народной Республике, а также населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области. В ходе продвижения военные вышли на выгодные рубежи, поразив пять бригад противника.