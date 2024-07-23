Село Ивано-Дарьевка перешло под контроль российских войск
Минобороны: ВС России освободили село Ивано-Дарьевка
Вооруженные силы России освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Населенный пункт перешел под контроль подразделений «Южной» группировки войск. В этой зоне ответственности российские бойцы заняли более выгодные рубежи.
ВС России нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Антоновки, Константиновки, Красногоровки, Верхнекаменского, Часова Яра и Зализнянского.
«Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих», — уточнили в министерстве.
Украинские боевики лишились шести автомобилей и боевой бронированной машины «Казак». В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили гаубицы М198, М119 и Д-30, а также боевую машину РСЗО «Град».
Военные атаковали пункт временной дислокации иностранных инструкторов и наемников под Харьковом. Бойцы использовали ракетный комплекс «Искандер-М».