ВС России уничтожили около 100 наемников ВСУ в Харькове

Координатор подполья Лебедев: в Харькове уничтожили около ста наемников

Российские военные ударами по территории Харькова уничтожили подразделение иностранных наемников ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, также удалось ликвидировать цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

«Массовые прилеты, Харьков. Известно об уничтожение цеха сборки БПЛА и подразделения с иностранными наемниками. Восточная Европа, латиносы, около сотни штук», — сказал координатор подполья.

Лебедев отметил, что известно как минимум о 28 тяжелораненых, другая подробная информация выясняется.

Ранее стало известно, что ВСУ также понесли большие потери под Харьковом из-за отъезда офицеров на праздник 1 октября.

Командованию украинской армии пришлось перебросить до роты наемников на Хатненский участок фронта под Харьковом.