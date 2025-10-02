В районе Волчанска в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада украинской армии понесла очень большие потери. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По предварительным данным, это связано с уходом офицерского состава на празднование дня защитника Украины, который отмечают 1 октября.

«Военнослужащие <…> на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев», — заявил источник журналистов.

Ранее командир танка с позывным Депутат рассказал, что поставленные на Украину польские танки РТ-91 сгорают от одного удара современной российской техники. Он отметил, что однажды иностранная боевая машина разлетелась в щепки от кумулятивного снаряда.