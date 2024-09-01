ПВО сбила 12 дронов ВСУ в Брянской области

Богомаз: в Брянской области за час сбили 12 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 12 беспилотников», — отметил он.

Богомаз также добавил, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на местах продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью украинские военные пытались атаковать территорию Брянской области. Средства ПВО ликвидировали восемь вражеских дронов. Также несколько БПЛА подавили и уничтожили над Воронежской областью.