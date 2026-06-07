На СВО убили одного из главных критиков Сырского

ТАСС: в убийстве критика Сырского в зоне СВО заподозрили контрразведку СБУ

На Украине убили одного из главных критиков главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — лейтенанта ССО Виталия Цокура с позывным Ветер. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Цокур работал адвокатом. Он боролся с коррупцией в СБУ.

«Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений. Сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован военной контрразведкой СБУ за постоянную критику главкома Сырского, использующего „элиту ВСУ“ как пушечное мясо», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация о публичном конфликте между Сырским и новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Главком ВСУ и министр разругались из-за контроля над закупками вооружений.