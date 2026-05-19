Российские войска ударами ФАБов уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» в Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ „Альфа“», — указали в материале.

По данным источника агентства, часть тех, кто попал под удар фугасных авиабомб, скончались на месте, еще часть боевиков — позже из-за отсутствия помощи.

Российские артиллеристы группировки «Север» из самоходки «Акация» ликвидировали колонну украинской автомобильной техники в Сумской области. Технику обнаружили дроны-разведчики, координаты передали командиру батареи САУ.

Дроноводы «Севера» в зоне своей ответственности в Сумской области уничтожили огневую позицию артиллерийского орудия Д-44 ВСУ. Локацию противника вычислила воздушная разведка северян.