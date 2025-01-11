За сутки потери ВСУ на курском приграничье составили до 240 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — отметили в оборонном ведомстве.

За все время боев на курском направлении противник потерял свыше 50 840 солдат.

Также российские бойцы отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье, а также нанесли поражение семи украинским бригадам.

В августе прошлого года Вооруженные Силы Украины начали массированное наступление на Курскую область. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Ранее стало известно, что украинские военные разбросали мины в селе под Курском. Снаряды заметили на улице 8 Марта села Большое Солдатское.