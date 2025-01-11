Российская группировка «Север» нанесла поражение семи украинским бригадам и успешно отразила девять контратак на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, одна боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих, 296 танков и 224 боевые машины пехоты.

Накануне российские бойцы уничтожили в курском пограничье более 280 боевиков ВСУ. Украинская армия лишилась двух танков, четырех боевых машин пехоты, пяти артиллерийских орудий и двух минометов. Спецназ Росгвардии разбил укрепрайон украинских боевиков в Курской области.