Украинские военные разбросали мины в селе под Курском

ВСУ разбросали мины «Лепесток» и «Колокольчик» в Курской области

Украинские войска разбросали на одной из улиц села Большое Солдатское в Курской области мины. Об этом заявил в Telegram-канале глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

«Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины „Лепестки“ и „Колокольчики“. Берегите себя и своих близких», — отметил чиновник.

По словам Зайцева, на территории района сейчас опасно.

В августе прошлого года ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе ввели режим ЧС федерального характера

В конце декабря москвичи обнаружили на домофоне жилого дома на улице Плещеева предмет, напоминающий мину-лепесток. После того, как очевидцы сообщили о находке в экстренные службы, на место прибыли саперы, которые оцепили подъезд. Позже оказалось, что предмет оказался муляжом.