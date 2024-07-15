ВС России уничтожили британскую САУ в зоне СВО
Минобороны России сообщило об уничтожении британской САУ около Ильинки
Российские военные уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку АS-90 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что зарубежную технику ликвидировали возле населенного пункта Ильинка.
«Военнослужащие группировки войск „Юг“ обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 рядом с населенным пунктом Ильинка», — заявили в Минобороны.
Днем ранее оборонное ведомство опубликовало кадры ликвидации пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T на территории Днепропетровской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов разведчики выявили местоположение немецкой машины и навели на нее расчеты «Искандера».
В понедельник стало известно об уничтожении самолета МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации.