ВС России уничтожили британскую САУ в зоне СВО

Минобороны России сообщило об уничтожении британской САУ около Ильинки

Российские военные уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку АS-90 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что зарубежную технику ликвидировали возле населенного пункта Ильинка.

«Военнослужащие группировки войск „Юг“  обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 рядом с населенным пунктом Ильинка», — заявили в Минобороны.

Днем ранее оборонное ведомство опубликовало кадры ликвидации пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T на территории Днепропетровской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов разведчики выявили местоположение немецкой машины и навели на нее  расчеты «Искандера».

В понедельник стало известно об уничтожении самолета МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации.

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