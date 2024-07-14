Расчеты ОТРК «Искандер» ликвидировали украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Днепропетровской области. Видеозапись с уничтожением техники опубликовала пресс-служба Минобороны.

Разведчики с помощью беспилотников засекли произведенный в Германии РК в районе населенного пункта Волосское. После этого ракетный удар по огневой позиции ВСУ нанесли расчеты «Искандера».

Средства объективного контроля зафиксировали факт уничтожения западного комплекса. ВС России также поразили радиолокационную станцию TRML-4D и военнослужащих ВСУ, обслуживающих боевые машины

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в возможность победы Украины в конфликте. По ее словам, украинское командование согласится подписать соглашение о прекращении огня.