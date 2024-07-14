Минобороны показало видео уничтожения немецкого IRIS-T в зоне СВО

МО: «Искандер» поразил ракетный комплекс IRIS-T в Днепропетровской области

Фото: Пресс-служба Минобороны

Расчеты ОТРК «Искандер» ликвидировали украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Днепропетровской области. Видеозапись с уничтожением техники опубликовала пресс-служба Минобороны.

Разведчики с помощью беспилотников засекли произведенный в Германии РК в районе населенного пункта Волосское. После этого ракетный удар по огневой позиции ВСУ нанесли расчеты «Искандера».

Средства объективного контроля зафиксировали факт уничтожения западного комплекса. ВС России также поразили радиолокационную станцию TRML-4D и военнослужащих ВСУ, обслуживающих боевые машины

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в возможность победы Украины в конфликте. По ее словам, украинское командование согласится подписать соглашение о прекращении огня.

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте