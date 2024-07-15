Украинский МиГ-29 сбили в зоне спецоперации

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Расчеты ПВО уничтожили за сутки 36 украинских дронов и пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации, как сообщили в Минобороны, ВСУ лишились 628 самолетов, 277 вертолетов и 27 622 беспилотников, а также 551 ЗРК, 16 586 танков и других бронемашин, 1378 боевых машин РСЗО, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов и 23 710 спецавтомобилей.

Ранее агентство Bloomberg назвало неожиданную причину, по которой поставка Украине истребителей F-16 задерживается.

В офисе Зеленского допустили, что получат от Польши еще не менее эскадрильи МиГ-29.