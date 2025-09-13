Минобороны показало на видео удар «Искандером» по объекту ВСУ у Краматорска

Российские войска ликвидировали с помощью ОТРК «Искандер-М» площадку запуска беспилотников ВСУ западнее Краматорска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате атаки армия уничтожила до 25 дронов «Лютый», а также пункт управления беспилотниками, пять единиц автомобильной техники и до 20 боевиков ВСУ.

«Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе населенного пункта Голубовка (30 километров западнее Краматорска)», — отметили в ведомстве.

Ранее ВС России выпустили по украинским укрытиям в Донецкой Народной Республике ракеты «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники. В результате группового удара ВСУ потеряли до 600 боевиков. Минобороны также обнародовало видео с мощными взрывами, которые одновременно прогремели в разных точках.

В итоге украинская армия также лишилась четырех РСЗО, трех танков, семи бронированных разведывательно-дозорных машин, до 22 бронемашин, до 20 военных автомобилей, четырех станций РЭБ, склада боеприпасов и командного пункта.