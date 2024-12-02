Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ВСУ в трех областях Украины

Войска России нанесли, предположительно, серию ударов по военным объектам Украины. Эту информацию сообщил РИА «Новости» координатор пророссийских сил Сергей Лебедев, Минобороны пока такие данные не подтверждало.

По словам подпольщика, в Сумской области под удар попал компактный склад беспилотников. Координатор утверждал, что непосредственно перед атакой к этому объекту подвезли новый запас украинских дронов.

В Черниговской области войска атаковали скопление украинской техники. Удар пришелся на место неподалеку от российской, украинской и белорусской границ.

«Скопление не большое, но наглое», — отметил координатор.

Также, добавил Лебедев, российские силы нанесли удар и по Винницкой области, где базировалось одно из подразделений ВСУ.

Ранее подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении цеха по сборке украинских дронов в Днепропетровской области. Объект располагался рядом с поселком Царицыно.