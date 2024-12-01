Цех по сборке украинских БПЛА уничтожили в Днепропетровской области

Вооруженные силы России уничтожили украинский цех по сборке БПЛА в Днепропетровской области в районе поселка Царичанка. Об этом координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости».
Вместе с цехом по сборке военные ликвидировали и центр подготовки операторов беспилотников ВСУ.
«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», — рассказал подпольщик.
Ранее российские войска нанесли удар по железнодорожному составу возле порта Черноморска. Поезд транспортировал ракеты ATACMS и Storm Shadow.
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