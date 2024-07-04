Вооруженные силы России ударили по железнодорожной станции в подконтрольном украинской армии районе Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
«Нанесли удар в районе железнодорожной станции в Красном Лимане», — сказал он.
Другие подробности собеседник агентства раскрывать не стал.
Российские летчики запустили управляемую авиабомбу ФАБ-3000 по казармам украинских боевиков в районе города Красный Лиман. По данным «Военной хроники», это было первое использование подобного снаряда на данном участке в зоне спецоперации.
Руководство Сухопутных войск ВСУ готовиться к сдаче четырех населенных пунктов. Кроме Торецка, украинские военные не в состоянии удержать Красный Лиман.
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