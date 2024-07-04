Россия ударила авиабомбой ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом

«Военная хроника»: ВКС РФ впервые ударили ФАБ-300 по базе ВСУ в Красном Лимане

Запущенная российскими летчиками управляемая авиабомба ФАБ-3000 прилетела в казармы украинских боевиков в районе города Красный Лиман. Информация об этом появилась в паблике «Военная хроника» во «ВКонтакте»

В публикации отметили, что это первое использование подобного снаряда на данном участке проведения специальной военной операции.

«Прилет в районе железнодорожной станции был настолько мощный, что от ударной волны в некоторых соседних домах потрескался фундамент», — подчеркнули авторы сообщения.

Фугасные авиабомбы ФАБ-3000 оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет запускать их с самолетов без пересечения украинской границы. Благодаря своей конструкции снаряд самостоятельно преодолевает расстояние и точно поражает установленную цель.

При этом детонация снаряда настолько мощная, что ее взрыв ранее даже сравнивали с землетрясением.

Офицер группировки «Север» с позывным Атлет отмечал, что при срабатывании бомбы ФАБ-3000 находящиеся на расстоянии в 70 метров от эпицентра взрыва рискуют потерять слух из-за лопнувших перепонок и получить тяжелые контузии.