Минобороны сообщило об уничтожении 170 боевиков ВСУ и наемников при ударе ракет

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операции Главного бюро разведки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в результате на месте уничтожены до 170 украинских боевиков и нанятых иностранных наемников. Где находился пункт временной дислокации, в министерстве не уточнили.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожены до 170 украинских боевиков и иностранных наемников», — заявили в пресс-службе.

В минувшую субботу, 29 марта, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российский удар по ресторану Bartolomeo в Днепропетровске уничтожил 10 офицеров НАТО, а также представителей Главного управления разведки Украины и сотрудников СБУ.

Лебедев пояснил, что силовики жили на территории заведения, где расположены небольшие деревянные домики. Но в день удара собрались в одном месте на празднование.