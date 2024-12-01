Российские войска атаковали инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и склады с беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные поразили объекты ВСУ с помощью авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии. Также они ударили по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в 136 районах.

За сутки системы противовоздушной обороны нейтрализовали 55 БПЛА самолетного типа.

Подразделения группировок войск «Центр» и «Юг» освободили Ильинку и Петровку в Донецкой Народной Республике. По данным оборонного ведомства, они атаковали противника около Часова Яра, Курахова, Дзержинска и Щербиновки. За осень этого года ВС России взяли под контроль 88 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области.