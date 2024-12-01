Вооруженные силы России освободили Ильинку и Петровку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны .

Населенные пункты перешли под контроль подразделений группировок войск «Центр» и «Юг». Бойцы нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Часова Яра, Курахова, Дзержинска, Щербиновки и других.

Всего осенью 2024 года армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Боевые задачи выполнили в том числе подразделения группировки войск «Центр», «Восток» и «Север».

ВС России не стремятся к лобовым атакам с ВСУ. Бойцы наносят точные артиллерийские и авиационные удары, в том числе с использованием КАБ-3000, КАБ-500 и КАБ-1500.