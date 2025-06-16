ВС России ударили по учебному центру ВСУ и украинскому предприятию ВПК

Российские войска ударили по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки», — процитировал заявление ведомства RT.

Удары нанесли и по пунктам управления ударными БПЛА, складам со снарядами и взрывчаткой, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что российские военные ударили по командному пункту бригады морской пехоты противника недалеко от населенного пункта Святогоровка в ДНР. Удар нанесли расчетом ракетного комплекса «Искандер».

До этого появилась информация, что подразделения ФСБ и Минобороны уничтожили три минометных расчета ВСУ в окрестностях Дзержинска.