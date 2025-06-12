Минометные расчеты ВСУ разбили у Дзержинска

Подразделения ФСБ и Минобороны ликвидировали три украинских минометных расчета в окрестностях Дзержинска. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Подразделения Донецкого Управления ФСБ совместно с бойцами 132 ОМСБР Минобороны защищают от ВСУ освобожденные на Дзержинском направлении территории. Российские операторы беспилотников уничтожили три замаскированных минометных расчета диверсионных групп противника.

Также они поразили автомобили, предназначавшиеся для ротации ВСУ.

Ранее военный аналитик Влад Шлепченко рассказал, что российские войска стали активнее атаковать Украину. По его словам, они наносят удары с нарастающей амплитудой.