ВС России ударили по цехам сборки БПЛА в городе Белая Церковь

Российские военные поразили район расположения цехов сборки БПЛА в городе Белая Церковь в Киевской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, ночью ВС России атаковали район Гайок, в котором находились цеха для сборки беспилотников ВСУ.

«В 01:45 был очень красивый прилет в город Белая Церковь Киевской области», — отметил Лебедев.

Подпольщик добавил, что кроме цехов в помещениях также располагались склады ВСУ.

«Цеха очень большие, как и складские помещения. А впритык к Гайоку находится вполне дееспособный аэродром», — объяснил он.

Ранее ВС России установили контроль над Кураховом — крупным городом в юго-западной части Донбасса, сообщил RT.

Благодаря освобождению населенного пункта российская армия сможет нарастить темпы наступления в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны, из-за потери Курахова ВСУ не смогут продолжать обстреливать Донецк с помощью артиллерии.