Удар «Солнцепеком» по укрытиям ВСУ в Харьковской области сняли на видео

Группировка войск «Север» нанесла удар по укрытиям украинских боевиков в Харьковской области из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Видео с уничтожением цели опубликовал телеканал «Звезда» .

На снятых с беспилотника кадрах видно, как термобарические боеприпасы точно попадают в цели, формируя огромные огненные шары, сметающие все на своем пути.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что координаты позиций противника предоставили разведчики. После изучения полученных данных командование отдало приказ об огневом ударе. Весь процесс поражения цели контролировали в режиме реального времени.

На этой неделе корабли Военно-морского Флота России при участии истребителей Воздушно-космических сил страны провели учебные пуски ракет «Циркон» и «Оникс» морского и воздушного базирования. Пресс-служба Минобороны поделилась кадрами маневров, отметив, что запущенные ракеты успешно поразили все цели.