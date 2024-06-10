ВС России ударили по скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области

РИА «Новости»: ВС России ударили по скоплениям живой силы ВСУ под Сумами

Российские силы ударили по скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары удалось нанести в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка 9 июня.

«[Произошло] несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — уточнил Лебедев.

В тот день в регионе звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, местные СМИ писали, что в Сумах и области частично пропало электричество. Причины не назывались.

В мае стало известно о «преждевременной добровольной эвакуации» из Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области.