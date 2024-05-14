В Сумской области Украины объявили «преждевременную добровольную эвакуацию» двух общин | 360°

Мир 14 мая 2024, 00:38 В Сумской области Украины объявили «преждевременную добровольную эвакуацию» двух общин Глава Сумской ОВА Артюх сообщил о преждевременной эвакуации двух общин Unsplash

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Из Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области Украины проводится эвакуация населения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

«Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», — заявил Артюх.

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В Сумской области регулярно звучит сигнал воздушной тревоги. Вечером 12 мая сирена гудела в нескольких регионах Украины, в том числе и в Сумской. Ранее 6 мая на Украине зафиксировали удар по энергетическим объектам в Сумской области. Подробности о разрушениях не сообщали.